В Узбекистане запускают производство электромобилей

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава китайской компании BYD Ван Чуаньфу запустили проект по сборке гибридных и электрических автомобилей.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу узбекского лидера, церемония состоялась в штаб-квартире BYD в Шэньчжэне, в рамках визита Мирзиёева в Китай.
Предприятие мощностью в 50 тыс. единиц в год будет действовать в Джизакской области Узбекистана.
Мирзиёев указал на необходимость в ближайшей перспективе расширить модельный ряд и увеличить мощности производства.
В сентябре 2023 года Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и китайский конгломерат BYD подписали инвестиционное соглашение по организации производства электрических и гибридных автомобилей и их комплектующих.