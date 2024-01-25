В Узбекистане запускают производство электромобилей

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава китайской компании BYD Ван Чуаньфу запустили проект по сборке гибридных и электрических автомобилей.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава китайской компании BYD Ван Чуаньфу запустили проект по сборке гибридных и электрических автомобилей.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу узбекского лидера, церемония состоялась в штаб-квартире BYD в Шэньчжэне, в рамках визита Мирзиёева в Китай.

Предприятие мощностью в 50 тыс. единиц в год будет действовать в Джизакской области Узбекистана.

Мирзиёев указал на необходимость в ближайшей перспективе расширить модельный ряд и увеличить мощности производства.

В сентябре 2023 года Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и китайский конгломерат BYD подписали инвестиционное соглашение по организации производства электрических и гибридных автомобилей и их комплектующих.