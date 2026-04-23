В украинском Днепре из-за российского удара погибли два человека

    В результате массированной российской атаки дронами в украинском Днепре погибли двое, пострадали восемь человек.

    Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Александр Ганжа.

    Он отметил, что среди пострадавших по меньшей мере двое детей.

    "Два человека погибли, восемь получили ранения в результате российской атаки на Днепр. Один человек до сих пор не выходит на связь", - отметил чиновник.

    По его словам, за ночь в небе над областью было уничтожено 40 российских БПЛА.

    Rusiyanın Ukraynanın Dnepr şəhərinə hücumu nəticəsində iki nəfər ölüb, yaralılar var
    Russia's strike kills two in Ukraine's Dnipro

