В украинском Днепре из-за российского удара погибли два человека
Другие страны
- 23 апреля, 2026
- 08:16
В результате массированной российской атаки дронами в украинском Днепре погибли двое, пострадали восемь человек.
Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Александр Ганжа.
Он отметил, что среди пострадавших по меньшей мере двое детей.
"Два человека погибли, восемь получили ранения в результате российской атаки на Днепр. Один человек до сих пор не выходит на связь", - отметил чиновник.
По его словам, за ночь в небе над областью было уничтожено 40 российских БПЛА.
