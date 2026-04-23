Rusiyanın Ukraynanın Dnepr şəhərinə hücumu nəticəsində iki nəfər ölüb, yaralılar var
- 23 aprel, 2026
- 08:40
Rusiya pilotsuz təyyarələrinin Ukraynanın Dnepr şəhərinə kütləvi hücumu nəticəsində iki nəfər ölüb, daha səkkiz insan yaralanıb.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə Dnepropetrovsk Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Aleksandr Qanja özünün teleqram kanalında məlumat verib.
O qeyd edib ki, yaralananlar arasında azı iki uşaq var.
"Rusiyanın Dnepr şəhərinə hücumu nəticəsində iki nəfər ölüb, səkkiz nəfər yaralanıb. Bir nəfər hələ də əlaqəyə çıxmayıb", - rəsmi qeyd edib.
Onun sözlərinə görə, gecə ərzində vilayət səmasında Rusiyanın 40 PUA-sı məhv edilib.
21:54
Pentaqon yaxınlığında iki avtobus toqquşub, azı 23 nəfər xəsarət alıbDigər ölkələr
21:37
TÜRKPA Ermənistanda Türkiyə bayrağının yandırılmasını qınayıbXarici siyasət
21:36
Azərbaycanın qadın güləşçiləri Avropa çempionatını 2 bürünc medalla başa vurublar - YENİLƏNİB-2Fərdi
21:30
Albaniyanın Aİ-yə üzvlüyü məsələsi müzakirə edilibDigər ölkələr
21:09
Aİ və ABŞ kritik əhəmiyyətli minerallar üzrə əməkdaşlıq barədə razılığa gəlibDigər ölkələr
20:59
Naxçıvanda ümumi uzunluğu 94 kilometrdən çox olan yollar əsaslı təmir olunacaqİnfrastruktur
20:50
Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblərXarici siyasət
20:42
Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdırRegion
20:36