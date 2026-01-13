Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Украине заявили об острой необходимости ракет ПВО

    Другие страны
    • 13 января, 2026
    • 14:43
    В Украине заявили об острой необходимости ракет ПВО

    Украина нуждается в дополнительных ракетах для комплексов противовоздушной обороны Patriot и NASAMS, чтобы защищать критическую инфраструктуру от массированных ударов России.

    Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил заместитель министра обороны Украины Сергей Боев во время выступления на внеочередном заседании Совета Украина-НАТО.

    "РФ существенно увеличила количество ракет и дронов для атак по Украине. Мы срочно нуждаемся в дополнительных ракетах к системам Patriot и NASAMS", - отметил Боев.

    Также он призвал союзников инвестировать в программу PURL и развитие оборонного производства, в частности в сфере дронов-перехватчиков.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за последние сутки по объектам гражданской и энергетической инфраструктуры было выпущено почти 300 ударных дронов, 18 баллистических и 7 крылатых ракет.

    Россия Украина российско-украинская война NASAMS ЗРК Patriot

    Последние новости

    15:05

    Убытки от природных катастроф в 2025 году снизились на 40%

    Другие страны
    15:00

    В течение года в селе Чапар Агдеринского района будут восстановлены еще 23 дома

    Внутренняя политика
    15:00

    Минэнерго: Казахстан продолжает отгрузку нефти через КТК

    Энергетика
    14:59

    Парламентские выборы пройдут в Венгрии в апреле

    Другие страны
    14:58

    СЭБ пресекла незаконное размещение водительских удостоверений в Instagram

    ИКТ
    14:53

    Кыргызстан и США обсудили развитие двусторонних отношений

    В регионе
    14:52
    Фото

    Ильхам Алиев ознакомился с работами, проведенными в селе Чапар Агдеринского района - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    14:43
    Фото

    Состоялась онлайн-выставка азербайджанских и узбекских художников

    Kультурная политика
    14:43

    В Украине заявили об острой необходимости ракет ПВО

    Другие страны
    Лента новостей