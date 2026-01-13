В Украине заявили об острой необходимости ракет ПВО

Украина нуждается в дополнительных ракетах для комплексов противовоздушной обороны Patriot и NASAMS, чтобы защищать критическую инфраструктуру от массированных ударов России.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил заместитель министра обороны Украины Сергей Боев во время выступления на внеочередном заседании Совета Украина-НАТО.

"РФ существенно увеличила количество ракет и дронов для атак по Украине. Мы срочно нуждаемся в дополнительных ракетах к системам Patriot и NASAMS", - отметил Боев.

Также он призвал союзников инвестировать в программу PURL и развитие оборонного производства, в частности в сфере дронов-перехватчиков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за последние сутки по объектам гражданской и энергетической инфраструктуры было выпущено почти 300 ударных дронов, 18 баллистических и 7 крылатых ракет.