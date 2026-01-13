Зеленский: За последние сутки ВС РФ выпустили по Украине около 300 дронов и 25 ракет

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    13 января, 2026
    За последние сутки по территории Украины со стороны России было выпущено почти 300 ударных дронов, 18 баллистических и 7 крылатых ракет.

    Как передает Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Telegram.

    По его словам, основной целью ударов стали объекты энергетической инфраструктуры.

    "К сожалению много разрушений затронули жилую и гражданскую инфраструктуру. Под ударами оказались Днепропетровская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Одесская, Сумская, Харьковская и Донецкие области", - написал Зеленский.

    В свою очередь, воздушные силы Украины также отметили, что ВС РФ использовали 293 ударных дрона типа "Шахед", "Гербера", баллистические ракеты "Искандер-М", и зенитные управляемые ракеты С-300.

    Zelenski: Son 24 saat ərzində Rusiya Ukraynaya 300-dən çox dron və 25 raket atıb

