İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Ukrayna müdafiə nazirinin müavini ən çox ehtiyac duyduqları silahı açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 13 yanvar, 2026
    • 15:14
    Ukrayna müdafiə nazirinin müavini ən çox ehtiyac duyduqları silahı açıqlayıb

    Ukrayna mühüm infrastrukturunu Rusiyanın genişmiqyaslı hücumlarından qorumaq üçün "Patriot" və NASAMS Hava Hücumundan Müdafiə (HHM) kompleksləri üçün əlavə raketlərə ehtiyac duyur.

    "Report" "RBK-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna müdafiə nazirinin müavini Sergey Boyev NATO-Ukrayna Şurasının iclasında çıxışı zamanı bildirib.

    "Rusiya Ukraynaya hücumlar üçün raket və dronların sayını əhəmiyyətli dərəcədə artırıb. Biz təcili olaraq "Patriot" və NASAMS sistemləri üçün əlavə raketlərə ehtiyac duyuruq", - S.Boyev qeyd edib.

    O həmçinin müttəfiqləri PURL proqramına və müdafiə sənayesinə, xüsusilə dron əleyhinə vasitələrin inkişafına sərmayə qoymağa çağırıb.

    Daha əvvəl Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski son sutka ərzində mülki və enerji infrastrukturu obyektlərinə qarşı təxminən 300 dronun, 18 balistik və 7 qanadlı raketin atıldığını bildirib.

    Ukrayna Volodimir Zelenski Rusiya-Ukrayna müharibəsi Hava Hücumundan Müdafiə
    В Украине заявили об острой необходимости ракет ПВО

    Son xəbərlər

    16:00

    Hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib

    İnfrastruktur
    15:59

    Bu il Ağdərənin Heyvalı kəndində daha 50 ev bərpa ediləcək

    Daxili siyasət
    15:58

    Rövşən Rzayev vətəndaş qəbulunu keçirib

    Daxili siyasət
    15:54

    Qazaxıstan Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumu vasitəsilə neft yüklənməsini davam etdirir

    Energetika
    15:53

    Almaniya Kansleri: İranda hakimiyyət son günlərini yaşayır

    Digər ölkələr
    15:50

    Ali Rada Ukraynanın yeni müdafiə nazirini təsdiq edib

    Digər ölkələr
    15:49

    Budapeştdə Azərbaycanın TDT-yə sədrliyi çərçivəsində prioritetləri müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    15:48

    İlham Əliyev Ağdərə rayonunun Aşağı Oratağ kəndində görülmüş işlərlə tanış olub

    Daxili siyasət
    15:47

    Xabi Alonso "Real" azarkeşlərinə müraciət edib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti