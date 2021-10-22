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В Украине второй день фиксируют рекордное число случаев COVID-19

В Украине второй день фиксируют рекордное число случаев COVID-19 Украинские медики за минувшие сутки зарегистрировали 23 785 новых случаев заражения коронавирусом, 614 пациентов умерли от осложнений вызываемого инфекцией заболевания
Другие страны
22 октября 2021 г. 10:50
В Украине второй день фиксируют рекордное число случаев COVID-19

Украинские медики за минувшие сутки зарегистрировали 23 785 новых случаев заражения коронавирусом, 614 пациентов умерли от осложнений вызываемого инфекцией заболевания. Эти показатели являются самыми высокими в стране с начала пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этой проинформировало сегодня министерство здравоохранения Украины.

"За сутки, 21 октября, на Украине зафиксировано 23 785 новых подтвержденных случаев COVID-19 [показатель на 6% превышает зафиксированный в четверг, когда выявили 22 415 заразившихся]. Госпитализирован 5 141 инфицированный, 614 пациентов умерли от осложнений в результате [инфицирования] коронавирусом", - говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве добавили, что 95% госпитализированных на прошлой неделе больных с коронавирусом составляют непривитые люди. В то же время, отметили в министерстве, за последние 24 часа было привито рекордное число людей - почти 270 тыс.

За все время пандемии на Украине зарегистрировали более 2,7 млн случаев заражения коронавирусом, 63 003 человека умерли. Вакцинировано двумя дозами препарата более 6,8 млн жителей.

Глава правительства Денис Шмыгаль сообщил 20 октября, что Украина сейчас столкнулась с самыми большими вызовами за весь период пандемии.

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