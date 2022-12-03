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В Украине с фасада здания срезали граффити Бэнкси

В Украине с фасада здания срезали граффити Бэнкси Одно из семи граффити британского уличного художник Бэнкси в Украине срезали с утеплителя здания в Гостомеле.
Другие страны
3 декабря 2022 г. 09:36
В Украине с фасада здания срезали граффити Бэнкси

Одно из семи граффити британского уличного художник Бэнкси в Украине срезали с утеплителя здания в Гостомеле.

Как передает Report со ссылкой на Коммерсант, вандалы скрылись с места преступления, забрав с собой срезанный мурал.

15 ноября Бэнкси подтвердил авторство семи граффити в Украине, в том числе муралов в Киеве, пригороде Ирпеня и Бородянке.

Новость подтвердил и Глава Киевской областной военной администрации Олексий Кулеба в своем Telegram канале.

"Сегодня в Гостомеле группа людей пыталась похитить граффити Бэнкси. Они срезали со стены разрушенного россиянами дома изображения. Граждан задержали на месте. Благодарен полиции и военным за оперативное реагирование. Граффити не поврежден и находится у правоохранителей, пока продолжаются следственные действия",- написал он.

Он отметил, что работы Бенкси в Киевской области находятся под охраной полиции, потому что они "являются символом нашей борьбы против врага".

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