В Украине с фасада здания срезали граффити Бэнкси

Одно из семи граффити британского уличного художник Бэнкси в Украине срезали с утеплителя здания в Гостомеле.

Одно из семи граффити британского уличного художник Бэнкси в Украине срезали с утеплителя здания в Гостомеле.

Как передает Report со ссылкой на Коммерсант, вандалы скрылись с места преступления, забрав с собой срезанный мурал.

15 ноября Бэнкси подтвердил авторство семи граффити в Украине, в том числе муралов в Киеве, пригороде Ирпеня и Бородянке.

Новость подтвердил и Глава Киевской областной военной администрации Олексий Кулеба в своем Telegram канале.

"Сегодня в Гостомеле группа людей пыталась похитить граффити Бэнкси. Они срезали со стены разрушенного россиянами дома изображения. Граждан задержали на месте. Благодарен полиции и военным за оперативное реагирование. Граффити не поврежден и находится у правоохранителей, пока продолжаются следственные действия",- написал он.

Он отметил, что работы Бенкси в Киевской области находятся под охраной полиции, потому что они "являются символом нашей борьбы против врага".