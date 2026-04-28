В Украине продлили режим военного положения

Верховная Рада (парламент) Украины продлила срок действия военного положения на 90 суток.

Об этом передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Срок действия военного положения в Украине продлевается на 90 суток с 05 часов 30 минут 4 мая 2026 года.

Напомним, что вчера президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект в Верховную Раду о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации.