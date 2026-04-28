В Украине продлили режим военного положения
- 28 апреля, 2026
- 14:20
Верховная Рада (парламент) Украины продлила срок действия военного положения на 90 суток.
Об этом передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Срок действия военного положения в Украине продлевается на 90 суток с 05 часов 30 минут 4 мая 2026 года.
Напомним, что вчера президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект в Верховную Раду о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации.
