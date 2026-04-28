İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Ukraynada hərbi vəziyyət rejimi uzadılıb

    Digər ölkələr
    28 aprel, 2026
    14:24
    Ukraynada hərbi vəziyyət rejimi uzadılıb

    Ukrayna Ali Radası (parlamenti) hərbi vəziyyətin qüvvədə olma müddətini 90 gün uzadıb.

    Bu barədə "Report" "İnterfaks-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir.

    Ukraynada hərbi vəziyyətin qüvvədə olma müddəti 2026-cı il mayın 4-ü saat 05:30-dan etibarən 90 sutka uzadılır.

    Xatırladaq ki, dünən Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski hərbi vəziyyətin və ümumi səfərbərliyin qüvvədə qalma müddətinin uzadılması haqqında qanun layihəsini Ali Radaya təqdim edib.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Volodimir Zelenski Ali Rada Hərbi vəziyyət
    В Украине продлили режим военного положения
    Ukraine extends martial law for 90 days

    Son xəbərlər

    Bütün Xəbər Lenti