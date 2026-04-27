Зеленский предложил продлить военное положение еще на 90 дней

Президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект в Верховную Раду о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента.

Согласно законопроекту, военное положение предлагается продлить еще на 90 суток с 4 мая.