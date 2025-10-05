Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    В Украине после атаки ВС РФ повреждены промышленные и энергетические объекты

    Другие страны
    • 05 октября, 2025
    • 14:44
    В Украине после атаки ВС РФ повреждены промышленные и энергетические объекты

    На территории Львовской области Украины в результате комбинированной российской атаки повреждены промышленные и энергетические объекты.

    Как передает Report, об этом сообщила областная прокуратура в соцсети.

    Также сообщается, что после взрывов в газовом хранилище зафиксировано возгорание. Детали не приводятся.

    В то же время мэр Львова Андрей Садовой назвал ситуацию в городе "очень сложной". Ранее он сообщил, что Львов после взрывов частично обесточен. По словам Садового, повреждено более семи предприятий. Также в городе возникло несколько крупных пожаров, в связи с чем он попросил жителей закрыть окна и оставаться в безопасных местах. Издание "Страна" опубликовало кадры, на которых виден огромный столб дыма над Львовом.

    Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига обвинил Россию в попытке "использовать холод как оружие" после массированных ударов по энергетическим объектам страны.

