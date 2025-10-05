İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Rusiyanın hücumundan sonra Ukraynanın sənaye və enerji obyektləri zədələnib

    Digər ölkələr
    • 05 oktyabr, 2025
    • 16:05
    Rusiyanın hücumundan sonra Ukraynanın sənaye və enerji obyektləri zədələnib

    Ukraynanın Lvov vilayətində Rusiya Ordusunun hücumu nəticəsində sənaye və enerji obyektləri zərər görüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə vilayət prokurorluğu sosial şəbəkədə məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, partlayışlardan sonra qaz anbarında yanğın qeydə alınıb, lakin təfərrüatlar açıqlanmayıb.

    Lvovun meri Andrey Sadovı şəhərdəki vəziyyəti çox çətin adlandırıb. Onun sözlərinə görə, partlayışlardan sonra şəhərin bir hissəsi işıqsız qalıb, yeddi müəssisədən çoxu zədələnib. Şəhərdə bir neçə irimiqyaslı yanğın baş verib, bu səbəbdən sakinlərə pəncərələri bağlamaq və təhlükəsiz yerlərdə qalmaq tövsiyə olunub.

    Xatırladaq ki, bundan əvvəl Ukraynanın xarici işlər naziri Andrey Sibiqa Rusiyanı ölkənin enerji obyektlərinə kütləvi zərbələr endirməklə havanın soyumasını silaha çevirmək cəhdində ittiham etmişdi.

    Ukrayna lvov Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    В Украине после атаки ВС РФ повреждены промышленные и энергетические объекты
    Ukraine's industrial and energy facilities damaged after Russian shelling

    Son xəbərlər

    17:10

    Azərbaycan parabadmintonçuları Avropa çempionatını 2 medalla başa vurublar

    Fərdi
    17:02

    "Sabah" səfərdə "Karvan-Yevlax"a qalib gəlib

    Futbol
    16:50

    Peşəkar mühasib sertifikatı almaq istəyənlər üçün test imtahanı keçirilib

    Elm və təhsil
    16:41
    Foto

    Azərbaycan atleti Makedoniyada beynəlxalq yarışda gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    16:32

    Nepalda daşqınlar 47 nəfərin həyatına son qoyub

    Digər ölkələr
    16:28

    Azərbaycan boksçusu: "Qazandığım qızıl medal gələcək yarışlar üçün əlavə stimuldur"

    Fərdi
    16:26

    İsrailin müdafiə naziri: HƏMAS girovları buraxmasa, onu məhv edəcəyik

    Digər ölkələr
    16:05

    Rusiyanın hücumundan sonra Ukraynanın sənaye və enerji obyektləri zədələnib

    Digər ölkələr
    16:03
    Foto

    III MDB Oyunları: Azərbaycanlı avarçəkən ikinci medalını qazanıb - YENİLƏNİB-3

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti