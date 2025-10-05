Глава МИД Украины обвинил Россию в попытке "использовать холод как оружие"

Глава МИД Украины Андрей Сибига обвинил Россию в попытке "использовать холод как оружие" после недавнего массированных ударов по энергетическим объектам страны.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице министра в соцсети Х.

Он отметил, что на фоне похолодания Россия провела массированную атаку на украинскую энергетическую инфраструктуру в Харьковской и Полтавской областях.

"Это была самая масштабная российская атака на наши газодобывающие объекты с начала войны, в которой было задействовано 60 беспилотников и 35 ракет, включая баллистические. Она нанесла значительный ущерб.

Россия вновь пытается использовать холод как оружие в своей геноцидной войне против украинского народа. Это преступление подпадает под действие статьи II (c) Конвенции о геноциде. Мы призываем международное сообщество к решительным действиям", - написал А. Сибига.

Глава МИД указал на потребности страны в дополнительной противовоздушной обороне для защиты своей энергетической сети.

"Украине необходимы дополнительные средства противовоздушной обороны для защиты ее энергетической системы, а также средства дальнего радиуса действия для уничтожения российских средств террора.

Нам также необходима немедленная энергетическая помощь, включая дополнительные объемы энергоресурсов, чтобы помочь Украине пережить четвертую военную зиму во время полномасштабной агрессии России", - подчеркнул Андрей Сибига.