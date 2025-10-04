В Украине около 30 человек пострадали из-за удара РФ по пассажирскому поезду
- 04 октября, 2025
- 13:38
В Украине около 30 человек пострадали в результате российского удара по железнодорожному вокзалу в Шосткинской общине Сумской области и по пассажирскому поезду "Шостка-Киев".
Об этом сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.
Глава администрации Олег Григоров сообщил, что в результате удара есть пострадавшие пассажиры. На месте работают спасатели, медики и все экстренные службы.
"Около 30 человек пострадали из-за атаки РФ по поезду в Шосткинской общине. Раненых отвезли в больницу", - говорится в информации.
