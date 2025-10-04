В Украине около 30 человек пострадали из-за удара РФ по пассажирскому поезду

В Украине около 30 человек пострадали в результате российского удара по железнодорожному вокзалу в Шосткинской общине Сумской области и по пассажирскому поезду "Шостка-Киев".

Об этом сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

Глава администрации Олег Григоров сообщил, что в результате удара есть пострадавшие пассажиры. На месте работают спасатели, медики и все экстренные службы.

"Около 30 человек пострадали из-за атаки РФ по поезду в Шосткинской общине. Раненых отвезли в больницу", - говорится в информации.