    Rusiya ordusu Ukraynanın Sumı vilayətində sərnişin qatarını atəşə tutub

    • 04 oktyabr, 2025
    • 13:41
    Rusiya ordusu Ukraynanın Sumı vilayətində sərnişin qatarını atəşə tutub

    Rusiya ordusunun Ukraynanın Sumı vilayətində sərnişin qatarına zərbəsi nəticəsində ən axı 30 nəfər yaralanıb.

    "Report"un UNİAN-a istinadən verdiyi xəbərə əsasən, Sumı vilayətinin hərbi rəhbəri Oleq Qriqoryev bildirib ki, zərbəyə məruz qalan Qatar Şostka-Kiyev marşrutu üzrə hərəkət edirdi.

    Bildirilir ki, zərbə nəticəsində vaqonda yanğın baş verib.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Sumı vilayəti Şostka-Kiyev marşrutu
