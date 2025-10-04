Rusiya ordusu Ukraynanın Sumı vilayətində sərnişin qatarını atəşə tutub
Digər ölkələr
- 04 oktyabr, 2025
- 13:41
Rusiya ordusunun Ukraynanın Sumı vilayətində sərnişin qatarına zərbəsi nəticəsində ən axı 30 nəfər yaralanıb.
"Report"un UNİAN-a istinadən verdiyi xəbərə əsasən, Sumı vilayətinin hərbi rəhbəri Oleq Qriqoryev bildirib ki, zərbəyə məruz qalan Qatar Şostka-Kiyev marşrutu üzrə hərəkət edirdi.
Bildirilir ki, zərbə nəticəsində vaqonda yanğın baş verib.
