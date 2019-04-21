В Украине началось голосование во втором туре выборов президента страны - ОБНОВЛЕНО

Порядка 30 тыс. избирательных участков в 08:00 по местному времени открылись в Украине для голосования во втором туре выборов президента страны, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Повторное голосование было назначено Центральной избирательной комиссией (ЦИК) в связи с тем, что в первом туре, который состоялся 31 марта, ни один из 39 кандидатов не набрал более 50% голосов.

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Второй тур выборов президента Украины пройдет в воскресенье в стране с 09:00 до 21:00 (по бакинскому времени). За пост главы государства борются действующий президент Петр Порошенко и шоумен, выдвиженец партии "Слуга Народа" Владимир Зеленский. В первом туре выборов, который прошел 31 марта, Зеленский получил 30,24% голосов - почти вдвое больше, чем Порошенко с 15,95% поддержки.

По данным ЦИК, всего на 29989 избирательных участках смогут проголосовать более 26 млн граждан Украины, внесенных в списки избирателей. На зарубежных участках голосование пройдет по местному времени - первыми традиционно голосуют украинцы в Австралии, последними - на западном побережье США.