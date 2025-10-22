Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    В Уганде в цепной аварии с участием автобусов погибли 63 человека

    Другие страны
    • 22 октября, 2025
    • 09:43
    В Уганде в цепной аварии с участием автобусов погибли 63 человека

    Шестьдесят три человека погибли и несколько человек пострадали в цепной аварии на шоссе Кампала-Гулу в Уганде.

    Об этом сообщает Report со ссылкой заявление полиции Уганды в соцсети Х.

    В ДТП со смертельным исходом участвовали четыре транспортных средства, в том числе трех автобусов.

    Согласно предварительной версии, водитель автобуса, ехавший из Кампалы в сторону Гулу, попытался обогнать грузовик.

    Одновременно автобус, движущийся в противоположном направлении, также пытался обогнать другой автобус. В результате два автобуса встретились врезались друг в друга, другие транспортные средства потеряли управление и перевернулись.

    Uqandada baş verən zəncirvari qəzada 63 nəfər ölüb
    Uganda bus crash leaves at least 63 dead

    Лента новостей