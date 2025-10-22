В Уганде в цепной аварии с участием автобусов погибли 63 человека
Другие страны
- 22 октября, 2025
- 09:43
Шестьдесят три человека погибли и несколько человек пострадали в цепной аварии на шоссе Кампала-Гулу в Уганде.
Об этом сообщает Report со ссылкой заявление полиции Уганды в соцсети Х.
В ДТП со смертельным исходом участвовали четыре транспортных средства, в том числе трех автобусов.
Согласно предварительной версии, водитель автобуса, ехавший из Кампалы в сторону Гулу, попытался обогнать грузовик.
Одновременно автобус, движущийся в противоположном направлении, также пытался обогнать другой автобус. В результате два автобуса встретились врезались друг в друга, другие транспортные средства потеряли управление и перевернулись.
