В Уганде в цепной аварии с участием автобусов погибли 63 человека

Шестьдесят три человека погибли и несколько человек пострадали в цепной аварии на шоссе Кампала-Гулу в Уганде.

Об этом сообщает Report со ссылкой заявление полиции Уганды в соцсети Х.

В ДТП со смертельным исходом участвовали четыре транспортных средства, в том числе трех автобусов.

Согласно предварительной версии, водитель автобуса, ехавший из Кампалы в сторону Гулу, попытался обогнать грузовик.

Одновременно автобус, движущийся в противоположном направлении, также пытался обогнать другой автобус. В результате два автобуса встретились врезались друг в друга, другие транспортные средства потеряли управление и перевернулись.