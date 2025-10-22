İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    22 oktyabr, 2025
    • 09:58
    Uqandada baş verən zəncirvari qəzada 63 nəfər ölüb

    Uqandanın Kampala-Qulu şosesində baş verən zəncirvari qəzada 63 nəfər ölüb.

    Bu barədə "Report" Uqanda polisinin "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

    Bildirilib ki, bir neçə nəfər xəsarət alıb.

    Qəzada üç avtobus daxil olmaqla dörd nəqliyyat vasitəsi iştirak edib.

    İlkin versiyaya görə, Kampaladan Qulu istiqamətinə gedən avtobusun sürücüsü yük maşınını ötməyə çalışıb. Eyni zamanda, əks istiqamətdə hərəkət edən avtobus da bunu etmək istəyib. Nəticədə iki avtobus toqquşub, digər nəqliyyat vasitələri idarəetməni itirib və aşıb.

