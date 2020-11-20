В Уганде 37 человек погибли в беспорядках после ареста оппозиционера

Властями арестованы более 800 человек

По меньшей мере 37 человек погибли в Уганде в столкновениях полиции и демонстрантов, протестовавших против задержания 18 ноября оппозиционного политика и кандидата на предстоящих президентских выборах музыканта Роберта Киагуланьи Ссентаму, известного под именем Боби Вайн.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

"То, что мы видели в последние несколько дней, представляло собой акты насилия, вандализма, грабежа и запугивания", - заявил представитель полиции Фред Энанга.

Боби Вайн находился на востоке страны в предвыборной поездке, когда был задержан полицией. Он планировал провести в среду днем в центре города Масака массовый митинг, но оказался в тюрьме за нарушение норм по борьбе с пандемией коронавируса. Новость об аресте Вайна вывела группы его сторонников на улицы крупнейших городов Уганды, включая столицу Кампалу, Масаки Муконо, Джинджу, Митьяну. Везде прошли шумные демонстрации, сопровождавшиеся столкновениями с полицией и силами порядка.

Позднее Боби Вайн должен предстать перед судом. Президент Уганды Йовери Кагуту Мусевени заявил, что за беспорядками стоят внешние силы, которые добиваются дестабилизации ситуации в стране.