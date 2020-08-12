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В тюрьмах Эквадора объявили ЧП

В тюрьмах Эквадора объявили ЧП Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что объявляет чрезвычайное положение в тюрьмах страны
Другие страны
12 августа 2020 г. 06:52
В тюрьмах Эквадора объявили ЧП

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что объявляет чрезвычайное положение в тюрьмах страны.

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

"В связи с серьезными событиями я объявил чрезвычайное положение в тюрьмах страны с тем, чтобы вооруженные силы страны присоединились к контролю за мафиями, которые создают хаос в пенитенциарных учреждениях. Мы продолжаем бороться с преступностью на всех фронтах!" - написал Морено в своем Twitter.

На прошлой неделе в результате беспорядков в одной из тюрем страны погибли по меньшей мере 11 человек. Еще 15 человек, включая полицейских, пострадали.

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Версия на азербайджанском языке Ekvador prezidenti ölkə həbsxanalarında fövqəladə vəziyyət elan etdi

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