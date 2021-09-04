О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Туркменистане запустили новую газотурбинную электростанцию

В Туркменистане запустили новую газотурбинную электростанцию В Лебапском велаяте (области) Туркменистана, на территории действующей государственной электростанции, состоялась торжественная церемония открытия новой газотурбинной электростанции мощностью 432 мегаватт.
Другие страны
4 сентября 2021 г. 15:48
В Туркменистане запустили новую газотурбинную электростанцию

В Лебапском велаяте (области) Туркменистана, на территории действующей государственной электростанции, состоялась торжественная церемония открытия новой газотурбинной электростанции мощностью 432 мегаватт.

Как сообщает Report, проект реализован Государственной корпорацией «Туркменэнерго» совместно с зарубежными партнерами – японскими компаниями Sumitomo Corporation и Mitsubishi Power, а также турецкой Rönesans Holding.

В торжествах по этому случаю приняли участие члены туркменского правительства, руководители администрации Лебапского велаята, представители общественных организаций, СМИ, а также прибывшая в страну японская делегация.

Новая электростанция оснащена тремя газотурбинными установками японской компании Mitsubishi Power мощностью 144 мегаватта каждая, которые впервые используются в электроэнергетической отрасли Туркменистана.

С вводом в эксплуатацию нового объекта, мощность Лебапской государственной электростанции превысит 580 мегаватт. Это повысит надежность энергообеспечения потребителей области, а также позволит нарастить объемы экспорта электроэнергии в Узбекистан, Киргизию и Афганистан.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке New gas turbine power plant launched in Turkmenistan

Самое важное

В минобороны РФ считают, что их миротворцы служат в Республике Нагорный Карабах?
В минобороны РФ считают, что их миротворцы служат в "Республике Нагорный Карабах"?
3 сентября 2021 г. 17:37
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана
3 сентября 2021 г. 16:20
В Баку совершена кража нефтегазового оборудования на более чем полмиллиона долларов
В Баку совершена кража нефтегазового оборудования на более чем полмиллиона долларов
3 сентября 2021 г. 15:40
МО: Предотвращена провокация незаконных армянских вооруженных отрядов в направлении Шуши
МО: Предотвращена провокация незаконных армянских вооруженных отрядов в направлении Шуши
3 сентября 2021 г. 11:36
В Баку полицейский погиб при спасении утопающего
ФотоВ Баку полицейский погиб при спасении утопающего
3 сентября 2021 г. 11:11
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
2 сентября 2021 г. 20:47
Мехрибан Алиева поздравила паралимпийца Вели Исрафилова
Мехрибан Алиева поздравила паралимпийца Вели Исрафилова
1 сентября 2021 г. 17:38
Восстановленный комплекс музея-мавзолея Моллы Панаха Вагифа в Шуше
ФотоВосстановленный комплекс музея-мавзолея Моллы Панаха Вагифа в Шуше
1 сентября 2021 г. 13:18
МВД о правилах проведения торжеств с 1 сентября
МВД о правилах проведения торжеств с 1 сентября
31 августа 2021 г. 16:09
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше
30 августа 2021 г. 22:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi