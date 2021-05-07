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В Турции заявили о начале диалога с США по F-35

В Турции заявили о начале диалога с США по F-35 Анкара получила от Вашингтона письмо, которое может стать началом диалога двух стран по решению проблемы с новейшими истребителями F-35
Другие страны
7 мая 2021 г. 14:59
В Турции заявили о начале диалога с США по F-35

Анкара получила от Вашингтона письмо, которое может стать началом диалога двух стран по решению проблемы с новейшими истребителями F-35, поставки которых были заморожены ранее США из-за приобретения Турцией российских систем ПВО С-400.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NTV, об этом заявил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

Ранее США исключили Турцию из программы производства самолета F-35 из-за покупки российских ЗРК С-400.

"Мы уже говорили о том, что ни одна страна не может в одностороннем порядке быть исключена из программы F-35. И последнее письмо США подтвердило нашу правоту. Будет начат диалог с США по поиску решения проблемы с F-35", - заявил И. Демир.

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