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В Турции задержали разыскиваемых по линии Интерпола террористов ИГ

В Турции задержали разыскиваемых по линии Интерпола террористов ИГ В Турции задержаны три члена террористической группировки ИГ, двое из которых находятся в международном розыске по линии Интерпола.
Другие страны
12 марта 2024 г. 18:48
В Турции задержали разыскиваемых по линии Интерпола террористов ИГ

В Турции задержаны три члена террористической группировки ИГ, двое из которых находятся в международном розыске по линии Интерпола.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Террористы задержаны в северной провинции Чорум в ходе спецоперации главного управления по борьбе с терроризмом при МВД Турции.

По данным местных властей, задержанные участвовали в боевых действиях в различных странах. Все они являются гражданами иностранных государств. В то же время двое их них находятся в международном розыске по красному циркуляру Интерпола.

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