В Турции задержали разыскиваемых по линии Интерпола террористов ИГ

В Турции задержаны три члена террористической группировки ИГ, двое из которых находятся в международном розыске по линии Интерпола.

В Турции задержаны три члена террористической группировки ИГ, двое из которых находятся в международном розыске по линии Интерпола.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Террористы задержаны в северной провинции Чорум в ходе спецоперации главного управления по борьбе с терроризмом при МВД Турции.

По данным местных властей, задержанные участвовали в боевых действиях в различных странах. Все они являются гражданами иностранных государств. В то же время двое их них находятся в международном розыске по красному циркуляру Интерпола.