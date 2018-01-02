В Турции за неделю нейтрализовали 13 террористов

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ В рамках проведенных с 25 декабря по первое января операций в Турции нейтрализованы 13 террористов.
Как передает Report, со ссылкой на "Anadolu", об этом сообщает МВД Турции.
За последню неделю силы безопасности Турции провели 119 антитеррористических операций.
В рамках операций 125 человек были задержаны по обвинению в причастности или пособничестве террористической организации РКК, 325 человек – пособничестве ДЕАШ.
В рамках операций нейтрализованы 13 террористов, пять из которых уничтожены, семь - задержаны, один сложил оружие.
В ходе операций в Ване, Тунджели, Эрзинджане, Игдыре, Битлисе, Османийе и Ширнаке уничтожено 71 укрытие террористов.
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