В Турции за неделю нейтрализовали 13 террористов

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ В рамках проведенных с 25 декабря по первое января операций в Турции нейтрализованы 13 террористов.

Как передает Report, со ссылкой на "Anadolu", об этом сообщает МВД Турции.

За последню неделю силы безопасности Турции провели 119 антитеррористических операций.

В рамках операций 125 человек были задержаны по обвинению в причастности или пособничестве террористической организации РКК, 325 человек – пособничестве ДЕАШ.

В рамках операций нейтрализованы 13 террористов, пять из которых уничтожены, семь - задержаны, один сложил оружие.

В ходе операций в Ване, Тунджели, Эрзинджане, Игдыре, Битлисе, Османийе и Ширнаке уничтожено 71 укрытие террористов.