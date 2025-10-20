В ТРСК объявлены окончательные результаты голосования на выборах президента

В Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК) объявлены окончательные результаты президентских выборов, состоявшихся 19 октября.

Как сообщает Report, данные размещены на официальном сайте Высшего избирательного совета ТРСК.

Согласно цифрам, после подсчета 100% бюллетеней с 777 избирательных участков, председатель Республиканской тюркской партии Туфан Эрхюрман заручился поддержкой 62,76 процента (87 137) избирателей.

Независимый кандидат и действующий президент Эрсин Татар набрал 35,76 процента (49 650) голосов.

Явка на выборах составила 64,82 процента. Таким образом, из 218 313 человек, имеющих право голоса, в выборах приняли участие 138 839 человек.

Отметим, что после объявления предварительных результатов выборов президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Эрхюрмана. В МИД Турции же заявили, что эти выборы отражают "традицию государственности и культуру демократии в ТРСК".

Отличная реакция на выборы поступила от председателя Партии националистического движения Турции (MHP) Девлета Бахчели. Так, он призвал парламент ТРСК провести экстренное заседание и принять решение о присоединении к Турции.