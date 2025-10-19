Эрдоган: Мы продолжим защищать право на суверенитет ТРСК

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал предварительные итоги президентских выборов в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК).

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице турецкого лидера в соцсети X.

Он поздравил председателя Республиканской тюркской партии Туфана Эрхюрмана, одержавшего, согласно предварительным результатам, победу на выборах.

"Я поздравляю Туфана Эрхюрмана, который, согласно неофициальным результатам, сегодня одержал победу на президентских выборах в ТРСК. Надеюсь, что эти выборы, вновь продемонстрировавшие демократическую зрелость ТРСК и отразившие волю наших братьев турков-киприотов, будут полезны для наших стран и региона. Турция продолжит защищать право на суверенитет и интересы ТРСК вместе с нашими братьями турками-киприотами на всех платформах", - говорится в посте.

Согласно предварительным данным, Эрхюрман, после подсчета почти 95% бюллетеней, набрал 62,8 процента голосов.