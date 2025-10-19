İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Ərdoğan: ŞKTR-in suverenlik hüququnu müdafiəyə davam edəcəyik

    Region
    • 19 oktyabr, 2025
    • 22:00
    Ərdoğan: ŞKTR-in suverenlik hüququnu müdafiəyə davam edəcəyik

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Şimali Kipr Türk Respublikasında (ŞKTR) keçirilən prezident seçkilərinin ilkin nəticələrinə münasibət bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, Ərdoğan bu barədə "X" hesabında paylaşım edib.

    O, ilkin nəticələrə görə prezident seçilən Tufan Erhürmanı təbrik edib.

    "ŞKTR-də keçirilən seçkilərin qeyri-rəsmi nəticələrinə görə bu gün prezident seçilən cənab Tufan Erhürmanı təbrik edirəm. ŞKTR-in demokratik yetkinliyini bir daha nümayiş etdirən, kiprli türk qardaşlarımızın iradəsini seçki qutusunda əks etdirən bu seçkinin ölkələrimiz və bölgəmiz üçün faydalı olacağına ümid edirəm. Türkiyə olaraq ŞKTR-in suverenlik hüquq və mənafelərini kiprli türk qardaşlarımızla birlikdə hər platformada müdafiə etməyə davam edəcəyik", - Ərdoğan vurğulayıb.

    Qeyd edək ki, Şimali Kipr Türk Respublikasında (ŞKTR) oktyabrın 19-da keçirilən prezident seçkilərində ilkin nəticələrə görə, Cümhuriyyətçi Türk Partiyasının sədri Tufan Erhürman qələbə qazanıb. O, adada federasiya qurulmasının tərəfdarı kimi tanınır.

    Эрдоган: Мы продолжим защищать право на суверенитет ТРСК

