МИД: Турция продолжит содействовать благополучию турок-киприотов

Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением относительно предварительных результатов президентских выборов в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК).

Как сообщает Report, в Анкаре поздравили лидера Республиканской тюркской партии Туфана Эрхюрмана, заручившегося поддержкой большинства избирателей по итогам голосования.

"Мы желаем, чтобы эти выборы, отражающие свободную и суверенную волю турок-киприотов, традицию государственности в ТРСК и культуру демократии, пошли на благо туркам-киприотам и всему острову", - подчеркивается в заявлении МИД.

"Турция продолжит вносить свой вклад в усилия по обеспечению безопасности, содействовать благополучию и развития турок-киприотов в соответствии с реалиями острова в рамках своей исторической, правовой и гуманитарной ответственности", - заявили в ведомстве.

Отметим, что на президентских выборах в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК), состоявшихся 19 октября, победу, согласно предварительным данным, одержал председатель Республиканской тюркской партии Туфан Эрхюрман. Он известен как сторонник создания федерации на острове.