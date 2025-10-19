Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    МИД: Турция продолжит содействовать благополучию турок-киприотов

    В регионе
    • 19 октября, 2025
    • 23:33
    Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением относительно предварительных результатов президентских выборов в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК).

    Как сообщает Report, в Анкаре поздравили лидера Республиканской тюркской партии Туфана Эрхюрмана, заручившегося поддержкой большинства избирателей по итогам голосования.

    "Мы желаем, чтобы эти выборы, отражающие свободную и суверенную волю турок-киприотов, традицию государственности в ТРСК и культуру демократии, пошли на благо туркам-киприотам и всему острову", - подчеркивается в заявлении МИД.

    "Турция продолжит вносить свой вклад в усилия по обеспечению безопасности, содействовать благополучию и развития турок-киприотов в соответствии с реалиями острова в рамках своей исторической, правовой и гуманитарной ответственности", - заявили в ведомстве.

    Отметим, что на президентских выборах в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК), состоявшихся 19 октября, победу, согласно предварительным данным, одержал председатель Республиканской тюркской партии Туфан Эрхюрман. Он известен как сторонник создания федерации на острове.

    Rəsmi Ankara: Kiprli türklərin rifahına töhfə verməyə davam edəcəyik

