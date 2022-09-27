В Токио проходят протесты против государственных похорон экс-премьера Абэ

В Токио сотни человек вышли на акции протеста против проведения церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

В Токио сотни человек вышли на акции протеста против проведения церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Как передает Reuters со ссылкой на Kiodo, многие участники акции вышли с плакатами, на которых написано: "Против государственных похорон!", "Отмените похороны!".

Также люди выходят на улицы, чтобы почтить память погибшего экс-премьера. Два алтаря, к которым граждане несут цветы, были установлены в парке Куданзака. Он расположен недалеко от арены "Будокан" ("Дом боевых искусств"), где пройдет церемония похорон. Безопасность на церемонии будут обеспечивать около 20 тыс. полицейских.

Абэ был убит 8 июля во время выступления на митинге. Выстреливший в него 41-летний Тэцуя Ямагами после задержания сказал, что мотивом стало желание отомстить Синдзо Абэ за предполагаемую связь с религиозной организацией "Церковь объединения", которая разорила семью нападавшего.