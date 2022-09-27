О нас

В Токио проходят протесты против государственных похорон экс-премьера Абэ

В Токио проходят протесты против государственных похорон экс-премьера Абэ В Токио сотни человек вышли на акции протеста против проведения церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Другие страны
27 сентября 2022 г. 09:23
В Токио проходят протесты против государственных похорон экс-премьера Абэ

В Токио сотни человек вышли на акции протеста против проведения церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Как передает Reuters со ссылкой на Kiodo, многие участники акции вышли с плакатами, на которых написано: "Против государственных похорон!", "Отмените похороны!".

Также люди выходят на улицы, чтобы почтить память погибшего экс-премьера. Два алтаря, к которым граждане несут цветы, были установлены в парке Куданзака. Он расположен недалеко от арены "Будокан" ("Дом боевых искусств"), где пройдет церемония похорон. Безопасность на церемонии будут обеспечивать около 20 тыс. полицейских.

Абэ был убит 8 июля во время выступления на митинге. Выстреливший в него 41-летний Тэцуя Ямагами после задержания сказал, что мотивом стало желание отомстить Синдзо Абэ за предполагаемую связь с религиозной организацией "Церковь объединения", которая разорила семью нападавшего.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Protests in Tokyo against state funeral of ex-PM Shinzo Abe

Экслюзивные новости

Баку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоБаку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
26 сентября 2022 г. 12:47
Шихин Чен: Закон о государственно-частном партнерстве станет стимулом для частного сектора
Шихин Чен: Закон о государственно-частном партнерстве станет стимулом для частного сектора
23 сентября 2022 г. 17:21
Шихин Чен: Экономика Азербайджана растет в этом году за счет ненефтяного сектора
Шихин Чен: Экономика Азербайджана растет в этом году за счет ненефтяного сектора
23 сентября 2022 г. 15:53
Вице-президент AБР: Позитивно оцениваем развитие Азербайджана
Вице-президент AБР: Позитивно оцениваем развитие Азербайджана
23 сентября 2022 г. 14:06
Украинский депутат: Азербайджан вправе предпринять свои шаги, если Армения не выполняет соглашения
Украинский депутат: Азербайджан вправе предпринять свои шаги, если Армения не выполняет соглашения
23 сентября 2022 г. 12:25
АБР начнет работу над стратегией партнерства с Азербайджаном на последующие 5 лет
АБР начнет работу над стратегией партнерства с Азербайджаном на последующие 5 лет
21 сентября 2022 г. 17:40
АБР рассмотрит возможность финансирования будущего расширения ЮГК
АБР рассмотрит возможность финансирования будущего расширения ЮГК
21 сентября 2022 г. 16:28
Гендиректор АБР: В 2023 году начнется подготовка новой стратегии сотрудничества с Азербайджаном
Гендиректор АБР: В 2023 году начнется подготовка новой стратегии сотрудничества с Азербайджаном
21 сентября 2022 г. 14:34
Азеристиликтеджхизат и Азеригаз достигли новых соглашений
Фото"Азеристиликтеджхизат" и "Азеригаз" достигли новых соглашений
20 сентября 2022 г. 17:55
В Азербайджане в связи с Днем памяти пройдет ряд мероприятий
В Азербайджане в связи с Днем памяти пройдет ряд мероприятий
20 сентября 2022 г. 17:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi