О нас

СМИ: Стрелявший в Абэ признался, что пытался сделать бомбу

СМИ: Стрелявший в Абэ признался, что пытался сделать бомбу Бывший японский военнослужащий Тэцуя Ямагами, стрелявший в экс-премьера Японии Синдзо Абэ, на допросе сообщил, что также пытался сделать бомбу.
Другие страны
10 июля 2022 г. 08:33
СМИ: Стрелявший в Абэ признался, что пытался сделать бомбу

Бывший японский военнослужащий Тэцуя Ямагами, стрелявший в экс-премьера Японии Синдзо Абэ, на допросе заявил, что также пытался сделать бомбу.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

Ранее правоохранительные органы при обыске жилища Ямагами обнаружили несколько единиц самодельного огнестрельного оружия и взрывчатые вещества. Изначально в целях предосторожности даже были эвакуированы жильцы близлежащих домов, однако работавшие на месте саперы в итоге установили, что находка не представляет опасности.

Ямагами в воскресенье был передан прокуратуре, где ему предъявили официальные обвинения в убийстве Абэ.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

ГРС Управления экспорта газа SOCAR передаются Азеригазу
ГРС Управления экспорта газа SOCAR передаются "Азеригазу"
8 июля 2022 г. 14:40
Чилийский депутат: Азербайджан сыграл важную роль в борьбе с пандемией
Чилийский депутат: Азербайджан сыграл важную роль в борьбе с пандемией
8 июля 2022 г. 13:55
Чилийский депутат: Опыт Азербайджана в энергетике важен для стран Тихоокеанского альянса
Чилийский депутат: Опыт Азербайджана в энергетике важен для стран Тихоокеанского альянса
8 июля 2022 г. 11:01
Спилиотис: ЧБТР поддерживает развитие ненефтяного сектора в Азербайджане
Спилиотис: ЧБТР поддерживает развитие ненефтяного сектора в Азербайджане
7 июля 2022 г. 19:30
Генсек: ЧБТР готов помочь реализации трансграничных проектов на Южном Кавказе
Генсек: ЧБТР готов помочь реализации трансграничных проектов на Южном Кавказе
7 июля 2022 г. 19:11
В период войны более 550 граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине
В период войны более 550 граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине
6 июля 2022 г. 16:04
МОМ: Около 12 тысяч граждан Азербайджана эвакуированы из Украины с начала войны
МОМ: Около 12 тысяч граждан Азербайджана эвакуированы из Украины с начала войны
5 июля 2022 г. 16:09
Инфраструктурные работы на БТК могут завершиться в будущем году
Инфраструктурные работы на БТК могут завершиться в будущем году
4 июля 2022 г. 15:50
АПБА: Закон о продбезопасности вступит в силу в следующем году
АПБА: Закон о продбезопасности вступит в силу в следующем году
4 июля 2022 г. 13:49
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
4 июля 2022 г. 11:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi