СМИ: Стрелявший в Абэ признался, что пытался сделать бомбу

Бывший японский военнослужащий Тэцуя Ямагами, стрелявший в экс-премьера Японии Синдзо Абэ, на допросе заявил, что также пытался сделать бомбу.
Как передает Report, об этом сообщило агентство
Ранее правоохранительные органы при обыске жилища Ямагами обнаружили несколько единиц самодельного огнестрельного оружия и взрывчатые вещества. Изначально в целях предосторожности даже были эвакуированы жильцы близлежащих домов, однако работавшие на месте саперы в итоге установили, что находка не представляет опасности.
Ямагами в воскресенье был передан прокуратуре, где ему предъявили официальные обвинения в убийстве Абэ.