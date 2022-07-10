СМИ: Стрелявший в Абэ признался, что пытался сделать бомбу

Бывший японский военнослужащий Тэцуя Ямагами, стрелявший в экс-премьера Японии Синдзо Абэ, на допросе сообщил, что также пытался сделать бомбу.

Бывший японский военнослужащий Тэцуя Ямагами, стрелявший в экс-премьера Японии Синдзо Абэ, на допросе заявил, что также пытался сделать бомбу.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo .

Ранее правоохранительные органы при обыске жилища Ямагами обнаружили несколько единиц самодельного огнестрельного оружия и взрывчатые вещества. Изначально в целях предосторожности даже были эвакуированы жильцы близлежащих домов, однако работавшие на месте саперы в итоге установили, что находка не представляет опасности.

Ямагами в воскресенье был передан прокуратуре, где ему предъявили официальные обвинения в убийстве Абэ.