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ВВП Японии в январе - марте сократился на 2% в годовом исчислении

ВВП Японии в январе - марте сократился на 2% в годовом исчислении Реальный ВВП Японии в четвертом квартале 2023 финансового года (в январе - марте 2024 года) сократился на 2% в годовом исчислении на фоне снижения частного спроса.
Другие страны
16 мая 2024 г. 06:39
ВВП Японии в январе - марте сократился на 2% в годовом исчислении

Реальный ВВП Японии в четвертом квартале 2023 финансового года (в январе - марте 2024 года) сократился на 2% в годовом исчислении на фоне снижения частного спроса.

Как передает Report, об этом свидетельствуют опубликованные данные правительства страны.

Сокращение ВВП зафиксировано впервые за два квартала, при этом по сравнению с предыдущим кварталом сокращение в январе - марте составило 0,5%. Номинальный ВВП за прошедший квартал увеличился на 0,4% в годовом исчислении.

Одной из главных причин сокращения ВВП стало снижение частного потребления в Японии на 0,7%. На него в стране приходится порядка половины всего объема экономики.

Негативным фактором для экономики также стало сокращение на 0,8% капитальных инвестиций на фоне снижения вложений в машиностроение и автомобильную отрасль после скандала с фальсификацией данных краш-тестов в компании Daihatsu. Именно автомобильная промышленность является одной из ключевых для японской экономики.

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