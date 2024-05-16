ВВП Японии в январе - марте сократился на 2% в годовом исчислении

Реальный ВВП Японии в четвертом квартале 2023 финансового года (в январе - марте 2024 года) сократился на 2% в годовом исчислении на фоне снижения частного спроса.

Реальный ВВП Японии в четвертом квартале 2023 финансового года (в январе - марте 2024 года) сократился на 2% в годовом исчислении на фоне снижения частного спроса.

Как передает Report , об этом свидетельствуют опубликованные данные правительства страны.

Сокращение ВВП зафиксировано впервые за два квартала, при этом по сравнению с предыдущим кварталом сокращение в январе - марте составило 0,5%. Номинальный ВВП за прошедший квартал увеличился на 0,4% в годовом исчислении.

Одной из главных причин сокращения ВВП стало снижение частного потребления в Японии на 0,7%. На него в стране приходится порядка половины всего объема экономики.

Негативным фактором для экономики также стало сокращение на 0,8% капитальных инвестиций на фоне снижения вложений в машиностроение и автомобильную отрасль после скандала с фальсификацией данных краш-тестов в компании Daihatsu. Именно автомобильная промышленность является одной из ключевых для японской экономики.