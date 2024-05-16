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В Швейцарии шесть человек пострадали из-за нападения мужчины с ножом

В Швейцарии шесть человек пострадали из-за нападения мужчины с ножом Шесть человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом на прохожих в швейцарском городе Цофингене вечером 15 мая. Двое из них тяжело ранены.
Другие страны
16 мая 2024 г. 09:58

Шесть человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом на прохожих в швейцарском городе Цофингене вечером 15 мая. Двое из них тяжело ранены.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила полиция кантона Аргау.

"Полиция кантона Аргау знает о шести пострадавших, из которых двое тяжело ранены", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правоохранительных органов. В нем также отмечается, что о нападавшем "все еще известно немного". Предполагается, что ему около 40 лет и он родом не из Швейцарии. Мужчина до сих пор находится под охраной полиции. "Опасности для населения Цофингена больше нет", - указали правоохранители.

По информации портала 20 Minuten, двое из шести пострадавших - учителя местной школы, рядом с которой случилось происшествие. 15 мая здание было закрыто по указанию полиции, однако 16 мая занятия должны пройти в обычном режиме.

Накануне портал сообщил, что инцидент произошел около 16:00 по местному времени в районе вокзала и образовательного центра Цофингена. В результате нападения пострадали минимум двое человек, включая беременную женщину, их доставили в больницу.

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