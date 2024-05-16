В Британии заключенных освободят из-за нехватки мест в тюрьмах

Правительство Великобритании временно решило освободить некоторых преступников из-за переполненных тюрем в стране.

Правительство Великобритании временно решило освободить некоторых преступников из-за переполненных тюрем в стране.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters.

Некоторые судебные слушания будут отложены в рамках принятых экстренных мер для борьбы с заполненностью тюрем. За последние 30 лет, отмечает агентство, число заключенных удвоилось в Англии и Уэльсе на фоне более длительных тюремных сроков и ужесточенного подхода к серьезным преступлениям.

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявил, что досрочное освобождение коснется только тех, у кого истекает срок заключения. Отмечается, что освобожденные лица будут все равно находиться под строгим наблюдением.

Эта мера не будет распространяться на преступников, осужденных за терроризм, сексуальные или тяжкие насильственные деяния. Начальники тюрем также могут воспрепятствовать освобождению некоторых заключенных.