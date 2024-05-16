Глава Минобороны Британии подтвердил отсутствие планов по отправке войск в Украину

Великобритания по-прежнему не собирается отправлять свои войска в Украину для проведения обучения новобранцев украинских вооруженных сил на территории республики.
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"Я не хочу переходить черту и размещать британские войска на земле в Украине. Я не думаю, что это имеет смысл. Но я считаю разумным переместить обучение украинских военных поближе к Украине", - сказал он.
Отметим, что ранее против отправки британских войск в Украину неоднократно высказывались премьер-министр Великобритании Риши Сунак и глава МИД Дэвид Кэмерон.