Орбан назвал глупостью нежелание ЕС вести переговоры с РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает варварством и глупостью нежелание европейских политиков вести переговоры с Москвой.
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"Нужны переговоры. Очень редко бывают войны без коммуникаций, это варварство с дипломатической точки зрения. Это варварство и глупость, что Европа довольна отсутствием переговоров с Россией", - сказал он
По его словам, Украина не сможет добиться своего, "с каждым днем ситуация все хуже".
"Умный аналитик скажет, что Украине не победить. Разумный человек скажет, что нужно остановиться и добиться прекращения огня", - сказал Орбан.
Он добавил, что достижение мира должно быть главной задачей именно для Европы, но вместо этого она стремится победить Россию.