О нас

Орбан назвал глупостью нежелание ЕС вести переговоры с РФ

Орбан назвал глупостью нежелание ЕС вести переговоры с РФ Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает варварством и глупостью нежелание европейских политиков вести переговоры с Москвой.
Другие страны
1 ноября 2024 г. 00:18
Орбан назвал глупостью нежелание ЕС вести переговоры с РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает варварством и глупостью нежелание европейских политиков вести переговоры с Москвой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом венгерский лидер заявил в ходе мероприятия издания Weltwoche в Вене.

"Нужны переговоры. Очень редко бывают войны без коммуникаций, это варварство с дипломатической точки зрения. Это варварство и глупость, что Европа довольна отсутствием переговоров с Россией", - сказал он

По его словам, Украина не сможет добиться своего, "с каждым днем ситуация все хуже".

"Умный аналитик скажет, что Украине не победить. Разумный человек скажет, что нужно остановиться и добиться прекращения огня", - сказал Орбан.

Он добавил, что достижение мира должно быть главной задачей именно для Европы, но вместо этого она стремится победить Россию.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Orban bəzi avropalı siyasətçiləri axmaq adlandırıb

Другие новости из категории

СМИ: Иран намерен в течение нескольких дней нанести удар по Израилю из Ирака
СМИ: Иран намерен в течение нескольких дней нанести удар по Израилю из Ирака
1 ноября 2024 г. 00:52
США и страны Запада намерены нарастить поставки оружия в Украину
США и страны Запада намерены нарастить поставки оружия в Украину
31 октября 2024 г. 23:47
Власти Валенсии запросили помощь армии на фоне масштабных наводнений
Власти Валенсии запросили помощь армии на фоне масштабных наводнений
31 октября 2024 г. 23:16
США обсудят с партнерами ответ на ракетный запуск КНДР
США обсудят с партнерами ответ на ракетный запуск КНДР
31 октября 2024 г. 23:02
Президент Пакистана получил перелом ноги, упав в аэропорту Дубая
Президент Пакистана получил перелом ноги, упав в аэропорту Дубая
31 октября 2024 г. 22:54
Боевики Хезболлах нанесли удары по району к северу от Хайфы, есть погибшие
Боевики "Хезболлах" нанесли удары по району к северу от Хайфы, есть погибшие
31 октября 2024 г. 22:43
Блинкен анонсировал отправку Киеву нового пакета вооружений
Блинкен анонсировал отправку Киеву нового пакета вооружений
31 октября 2024 г. 22:31
Южная Корея не рассматривает отправку солдат в Украину
Южная Корея не рассматривает отправку солдат в Украину
31 октября 2024 г. 22:03
Семь стран запросили заседание СБ ООН из-за ракетных пусков КНДР
Семь стран запросили заседание СБ ООН из-за ракетных пусков КНДР
31 октября 2024 г. 21:25
На Тайване число пострадавших из-за супертайфуна Конг-рей достигло 205 человек
На Тайване число пострадавших из-за супертайфуна "Конг-рей" достигло 205 человек
31 октября 2024 г. 21:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi