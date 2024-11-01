Орбан назвал глупостью нежелание ЕС вести переговоры с РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает варварством и глупостью нежелание европейских политиков вести переговоры с Москвой.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает варварством и глупостью нежелание европейских политиков вести переговоры с Москвой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом венгерский лидер заявил в ходе мероприятия издания Weltwoche в Вене.

"Нужны переговоры. Очень редко бывают войны без коммуникаций, это варварство с дипломатической точки зрения. Это варварство и глупость, что Европа довольна отсутствием переговоров с Россией", - сказал он

По его словам, Украина не сможет добиться своего, "с каждым днем ситуация все хуже".

"Умный аналитик скажет, что Украине не победить. Разумный человек скажет, что нужно остановиться и добиться прекращения огня", - сказал Орбан.

Он добавил, что достижение мира должно быть главной задачей именно для Европы, но вместо этого она стремится победить Россию.