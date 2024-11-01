СМИ: КНДР испытала новейшую МБР "Хвасон-19"

КНДР заявила, что произвела в четверг запуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-19".

КНДР заявила, что произвела в четверг запуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-19".

Как передает Report , об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Отмечается, что ракета поднялась на максимальную высоту 7 687,5 км и преодолела более 1 тыс. км.

По данным Минобороны Японии, запущенная КНДР ракета находилась в полете рекордные 86 минут и за это время поднялась на максимальную за все время высоту более 7 тыс. км. Она преодолела расстояние в 1 тыс. км и упала примерно в 200 км к западу от японского острова Окусири вблизи Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Напомним, что 1 октября ЦТАК сообщило о проведении КНДР "очень важного испытания". Отмечалось, что запуск МБР был осуществлен по личному приказу лидера страны Ким Чен Ына.