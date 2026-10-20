В Азербайджане создадут Карабахский национальный парк площадью более 88 тыс. гектаров

В Азербайджане будет создан Карабахский национальный парк общей площадью 88 418 гектаров.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно документу, в состав национального парка войдут находящиеся в государственной собственности земли пяти районов: 44 773,79 гектара в Агдеринском районе, 24 597,80 гектара в Ходжалинском, 13 514,98 гектара в Кяльбаджарском, 5 314,34 гектара в Шушинском и 217,09 гектара в Лачынском районе.

Указанные земли будут отнесены к категории особо охраняемых природных территорий. Границы Карабахского национального парка определены в землеустроительном плане, прилагаемом к распоряжению.

Решение принято в целях расширения сети особо охраняемых природных территорий и создания новых охраняемых зон на освобожденных от оккупации землях. Среди целей также указаны восстановление и сохранение биоразнообразия, продвижение богатой экосистемы и природного наследия региона на международном уровне, расширение социально-экономических возможностей за счет устойчивого использования природных ресурсов и развитие экотуризма.

Решение принято на основании пункта 32 статьи 109 Конституции Азербайджана. Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.