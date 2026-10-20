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    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    В Азербайджане создадут Карабахский национальный парк площадью более 88 тыс. гектаров

    Внутренняя политика
    • 20 октября, 2026
    • 15:53
    В Азербайджане создадут Карабахский национальный парк площадью более 88 тыс. гектаров

    В Азербайджане будет создан Карабахский национальный парк общей площадью 88 418 гектаров.

    Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Согласно документу, в состав национального парка войдут находящиеся в государственной собственности земли пяти районов: 44 773,79 гектара в Агдеринском районе, 24 597,80 гектара в Ходжалинском, 13 514,98 гектара в Кяльбаджарском, 5 314,34 гектара в Шушинском и 217,09 гектара в Лачынском районе.

    Указанные земли будут отнесены к категории особо охраняемых природных территорий. Границы Карабахского национального парка определены в землеустроительном плане, прилагаемом к распоряжению.

    Решение принято в целях расширения сети особо охраняемых природных территорий и создания новых охраняемых зон на освобожденных от оккупации землях. Среди целей также указаны восстановление и сохранение биоразнообразия, продвижение богатой экосистемы и природного наследия региона на международном уровне, расширение социально-экономических возможностей за счет устойчивого использования природных ресурсов и развитие экотуризма.

    Решение принято на основании пункта 32 статьи 109 Конституции Азербайджана. Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

    Ильхам Алиев Карабахский национальный парк
    Azad edilmiş ərazilərdə Qarabağ Milli Parkı yaradılır - Sərəncam
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