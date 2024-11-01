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СМИ: Иран намерен в течение нескольких дней нанести удар по Израилю из Ирака

СМИ: Иран намерен в течение нескольких дней нанести удар по Израилю из Ирака Иран готовится в течение нескольких дней нанести серьезный удар с иракской территории по Израилю в ответ на недавнюю атаку еврейского государства.
Другие страны
1 ноября 2024 г. 00:52
СМИ: Иран намерен в течение нескольких дней нанести удар по Израилю из Ирака

Иран готовится в течение нескольких дней нанести серьезный удар с иракской территории по Израилю в ответ на недавнюю атаку еврейского государства.

Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники в израильской разведке.

По ее данным, Тегеран может провести операцию с задействованием большого количества беспилотников и баллистических ракет до всеобщих выборов в США, которые состоятся 5 ноября. По мнению портала, атака с иракской, а не иранской территории является попыткой Ирана избежать еще одного израильского нападения на стратегические объекты в исламской республике.

Собеседник в вашингтонской администрации сообщил изданию, что США не знают, принято ли решение иранскими властями нанести удар в ближайшее время.

Ранее с аналогичным утверждением выступил телеканал CNN.

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