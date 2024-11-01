Полицейские в Греции применили слезоточивый газ для разгона митинга пожарных

Греческий полицейский спецназ применил слезоточивый газ для разгона митинга сезонных пожарных, которые проводили акцию протеста перед Министерством по борьбе с климатическими кризисами и гражданской защите.

Греческий полицейский спецназ применил слезоточивый газ для разгона митинга сезонных пожарных, которые проводили акцию протеста перед Министерством по борьбе с климатическими кризисами и гражданской защите.

Как передает Report , об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей (ANA-MPA).

По его сведениям, пожарные, которых нанимали по сезонным контрактам на весенне-осенний пожароопасный период, проводили митинг возле министерства с требованием заключить с ними постоянный трудовой договор сроком на 12 месяцев.

Вечером пожарные проникли в здание министерства и провели его символический захват, в результате чего вмешалась полиция, применив для разгона демонстрантов слезоточивый газа. В свою очередь пожарные, которые находились у министерства, бросали в полицейских различные предметы. Полиция перекрыла движение по проспекту в этом месте в обоих направлениях.

Пожарные в распространенном заявлении требовали, чтобы их приняли на постоянную работу в штат, где, по их сведениям, имеется 4 тыс. вакантных рабочих мест. Пожарные заявили, что их работа не заканчивается в пожароопасный сезон.

"Она продолжается непрерывно в течение года с неослабевающей интенсивностью. Эту работу невозможно выполнить с помощью сезонных наймов, только с постоянным обученным персоналом", - подчеркнули участники акции протеста.