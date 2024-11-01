Число жертв наводнений в Испании выросло до 158 человек

Число жертв сильных наводнений, обрушившихся на Испанию, увеличилось до 158 человек.
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Ранее поступали данные о 155 погибших.
Экстренные службы, спасатели и военные продолжают поисковые работы и ликвидацию последствий стихии. Премьер Испании Педро Санчес в четверг посетил Валенсию, которая сильнее всего пострадала от наводнений. Он призвал жителей по возможности оставаться дома и соблюдать рекомендации экстренных служб.
Глава правительства региона Карлос Масон сообщил на своей странице в соцсети Х, что запросил помощь армии.
"Я только что попросил подключить армию и имеющийся сухопутный, морской и воздушный состав для усиления логистических работ и содействия с распределением помощи населению", - написал чиновник.