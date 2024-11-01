О нас

Число жертв наводнений в Испании выросло до 158 человек

Число жертв наводнений в Испании выросло до 158 человек Число жертв сильных наводнений, обрушившихся на Испанию, увеличилось до 158 человек.
Другие страны
1 ноября 2024 г. 04:09
Число жертв наводнений в Испании выросло до 158 человек

Число жертв сильных наводнений, обрушившихся на Испанию, увеличилось до 158 человек.

Как передает Report, об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на источники в правительстве страны.

Ранее поступали данные о 155 погибших.

Экстренные службы, спасатели и военные продолжают поисковые работы и ликвидацию последствий стихии. Премьер Испании Педро Санчес в четверг посетил Валенсию, которая сильнее всего пострадала от наводнений. Он призвал жителей по возможности оставаться дома и соблюдать рекомендации экстренных служб.

Глава правительства региона Карлос Масон сообщил на своей странице в соцсети Х, что запросил помощь армии.

"Я только что попросил подключить армию и имеющийся сухопутный, морской и воздушный состав для усиления логистических работ и содействия с распределением помощи населению", - написал чиновник.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Путешественница: В Карабахе гармонично сочетается историческая и современная архитектура
Путешественница: В Карабахе гармонично сочетается историческая и современная архитектура
28 октября 2024 г. 10:24
Дождливая погода в Азербайджане сохранится до полудня воскресенья
Дождливая погода в Азербайджане сохранится до полудня воскресенья
26 октября 2024 г. 21:36
COP29 станет крупнейшим мероприятием, которое когда-либо принимал Азербайджан
COP29 станет крупнейшим мероприятием, которое когда-либо принимал Азербайджан
29 октября 2024 г. 21:43
Всемирный банк: В Армении отмечается замедление экономического роста
Всемирный банк: В Армении отмечается замедление экономического роста
30 октября 2024 г. 22:44
С завтрашнего дня прекращается движение автотранспорта на полосах COP29 в Баку
С завтрашнего дня прекращается движение автотранспорта на полосах COP29 в Баку
31 октября 2024 г. 20:33
Путешественник из Великобритании: В Азербайджане очень трепетно относятся к историческим памятникам
Путешественник из Великобритании: В Азербайджане очень трепетно относятся к историческим памятникам
28 октября 2024 г. 10:45
Температура воздуха в Баку завтра прогреется до 19 градусов
Температура воздуха в Баку завтра прогреется до 19 градусов
29 октября 2024 г. 12:19
В Судане при нападении боевиков СБР погибли 124 человека
В Судане при нападении боевиков СБР погибли 124 человека
27 октября 2024 г. 00:34
Вооруженные силы Азербайджана вошли в рейтинг самых сильных армий мира
Вооруженные силы Азербайджана вошли в рейтинг самых сильных армий мира
28 октября 2024 г. 07:25
Глава Нацслужбы гидрометеорологии объяснил причины ливней на Абшероне
Глава Нацслужбы гидрометеорологии объяснил причины ливней на Абшероне
28 октября 2024 г. 16:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi