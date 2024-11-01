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При наводнениях в Нигерии за три месяца погиб 321 человек

При наводнениях в Нигерии за три месяца погиб 321 человек Серия наводнений унесла в Нигерии жизни 321 человека, 1,374 млн человек пострадали в 34 из 36 штатов страны. Всего стихия охватила 217 населенных пунктов.
Другие страны
1 ноября 2024 г. 02:58
При наводнениях в Нигерии за три месяца погиб 321 человек

Серия наводнений унесла в Нигерии жизни 321 человека, 1,374 млн человек пострадали в 34 из 36 штатов страны. Всего стихия охватила 217 населенных пунктов.

Как передает Report, об этом сообщила газета Daily Trust со ссылкой на Национальный экономический совет.

Наводнения также обернулись значительными утратами государственной и частной собственности. Уничтожены свыше 280 тыс. жилых домов, посевы на 258 тыс. га.

В 2024 году стихия поразила не только юг страны, где обычно выпадают обильные осадки, но и засушливый и пустынный север. Власти распорядились провести инвентаризацию рек, озер и других водоемов Нигерии, чтобы в будущем избежать таких тяжелых последствий наводнений.

Завершившийся сезон дождей обернулся беспрецедентными наводнениями во многих странах Западной Африки. Свыше 4 млн человек пострадали в Нигерии, Чаде, Мали, Гвинее, Нигере, Камеруне, Гане и Либерии.

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