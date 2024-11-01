МАГАТЭ сообщило об утечке воды на реакторе Запорожской АЭС

На одном из реакторов Запорожской АЭС обнаружена небольшая утечка воды, ведутся ремонтные работы.

На одном из реакторов Запорожской АЭС обнаружена небольшая утечка воды, ведутся ремонтные работы.

Как передает Report , об этом сообщается на сайте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Агентство продолжит внимательно следить за этим вопросом, хотя мы не видим никаких прямых угроз для ядерной безопасности. В целом мы определили, что ЗАЭС во время конфликта трудно регулярно обслуживать оборудование, необходимое для обеспечения устойчивой ядерной и физической безопасности", - говорится в письменном заявлении главы агентства Рафаэля Гросси.

Экспертов МАГАТЭ на станции проинформировали, что сварочные работы завершены, идет радиографическая проверка сварных швов.