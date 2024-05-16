Нетаньяху назвал главным условием смены власти в Газе уничтожение ХАМАС

Основным условием передачи власти в секторе Газа является уничтожение радикального палестинского движения ХАМАС.

Основным условием передачи власти в секторе Газа является уничтожение радикального палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Первым условием подготовки передачи власти кому-либо другому в секторе Газа является уничтожение ХАМАС", - заявил премьер в видеообращении, распространенном после пресс-конференции министра обороны Йоава Галанта.

"Сделать это (ликвидировать ХАМАС - ред.) необходимо без отговорок", - добавил Нетаньяху.

Нетаньяху в видеообращении отметил, что "после ужасной резни 7 октября 2023 года он отдал распоряжение уничтожить" движение. "Пока ХАМАС остается на своем месте, никто другой не возьмет на себя гражданское управление в Газе", - пояснил премьер.

Отметим, что в ходе пресс-конференции Галант выступил против введения израильского военного и гражданского правления в секторе Газа после поражения ХАМАС и призвал к созданию "местной невраждебной" альтернативы для управления анклавом в будущем.