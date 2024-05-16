Премьер Израиля допустил проведение операции в Рафахе без поддержки США

Израиль допускает продолжение военной операции в Газе даже без поддержки со стороны США.

Израиль допускает продолжение военной операции в Газе даже без поддержки со стороны США.

Как передает Report , такое заявление сделал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNBC.

"Я надеюсь, что мы сможем прийти к единому мнению с Соединенными Штатами, мы разговариваем с ними, но в конечном итоге мы делаем то, что должны сделать, чтобы защитить жизнь нашей нации", — сказал Нетаньяху.

На вопрос, сможет ли Израиль "выиграть эту битву без поддержки Америки" премьер еврейского государства ответил "да". "Хотя мы ценим американскую поддержку, мы хотим американской поддержки <...>. Мы должны победить. У нас нет выбора", - добавил Нетаньяху.

Премьер признал наличие разногласий с США по действиям в Рафахе, однако заявил, что усилия Израиля необходимы, "чтобы обеспечить свое выживание и свое будущее".