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Премьер Израиля допустил проведение операции в Рафахе без поддержки США

Премьер Израиля допустил проведение операции в Рафахе без поддержки США Израиль допускает продолжение военной операции в Газе даже без поддержки со стороны США.
Другие страны
16 мая 2024 г. 07:38
Премьер Израиля допустил проведение операции в Рафахе без поддержки США

Израиль допускает продолжение военной операции в Газе даже без поддержки со стороны США.

Как передает Report, такое заявление сделал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNBC.

"Я надеюсь, что мы сможем прийти к единому мнению с Соединенными Штатами, мы разговариваем с ними, но в конечном итоге мы делаем то, что должны сделать, чтобы защитить жизнь нашей нации", — сказал Нетаньяху.

На вопрос, сможет ли Израиль "выиграть эту битву без поддержки Америки" премьер еврейского государства ответил "да". "Хотя мы ценим американскую поддержку, мы хотим американской поддержки <...>. Мы должны победить. У нас нет выбора", - добавил Нетаньяху.

Премьер признал наличие разногласий с США по действиям в Рафахе, однако заявил, что усилия Израиля необходимы, "чтобы обеспечить свое выживание и свое будущее".

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Версия на азербайджанском языке İsrail ABŞ-ın dəstəyi olmadan Rafahda əməliyyat keçirməsini istisna etməyib

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