В Тихом океане у берегов Тонги произошло землетрясение магнитудой 6,2

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Тонги (тихоокеанское государство в Полинезии).

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр подземных толчков располагался в 209 километрах к северо-западу от столицы Тонги города Нукуалофа. Очаг землетрясения залегал на глубине 38 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угрозы цунами нет.