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    В Тихом океане у берегов Тонги произошло землетрясение магнитудой 6,2

    Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Тонги (тихоокеанское государство в Полинезии).

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

    Эпицентр подземных толчков располагался в 209 километрах к северо-западу от столицы Тонги города Нукуалофа. Очаг землетрясения залегал на глубине 38 километров.

    Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угрозы цунами нет.

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