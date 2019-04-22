В терактах на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании

Во время терактов на Шри-Ланке погибли трое из четверых детей самого богатого человека Дании, миллиардера Андерса Хольха Повлсена, передает Report со ссылкой на "Российскую Газету".

Он является крупнейшим частным землевладельцем Шотландии, единственным владельцем сети магазинов одежды Bestseller и крупнейшим акционером Asos.com. Его состояние насчитывает 4,5 миллиарда фунтов стерлингов, сообщает The Mirror.

46-летний Андерс Хольх Повлсен с супругой и четырьмя детьми прилетели на частном самолете на Шри-Ланку на Пасху и остановились в одной из фешенебельных гостиниц Коломбо, которая подверглась атаке террориста-смертника.

За три дня до нападения дочь Повлсена, Альма, поделилась фотографией своих братьев и сестер Астрид, Агнес и Альфреда, сидящих перед бассейном, окруженным пальмами. Миллиардер и его 40-летняя жена Энн не сказали, кто из их детей погиб в результате нападения.

Cегодня министерство иностранных дел Дании заявило, что в результате терактов погибли три датчанина, а представитель бизнес-империи Повлсена сообщил, что жертвами атак стали дети миллиардера.

21 апреля на Шри-Ланке произошла самая крупная в истории страны серия терактов, в результате которых погибли, по последним данным, 290 человек, среди них более 30 иностранцев.