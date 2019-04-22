Число погибших при взрывах на Шри-Ланке увеличилось до 290 - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

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Число погибших в серии взрывов, прогремевших в воскресенье, 21 апреля, на территории островного государства Шри-Ланка, достигло 290 человек, число раненых составляет около 500 человек.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник, 22 апреля, газета Hindustan Times.

Ни одна из экстремистских группировок к настоящему времени не взяла на себя ответственность за взрывы.

*** 05:04

Число погибших в результате восьми взрывов на Шри-Ланке возросло до 262 человек.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает телеканал News 1st.

"Число погибших: 262, число пострадавших: более 452", - передает телеканал.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трёх храмах и трёх отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо.

По последним данным, среди погибших были граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции и Великобритании.

Власти Шри-Ланки уже задержали 13 человек, подозреваемых в причастности к взрывам.

Ранее сообщалось о 215 погибших и 450 пострадавших.