В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога, в небе слышны взрывы, предположительно, от работы ПВО.

Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о фиксации ракетных пусков из Ирана. Это уже четвертая с начала дня ракетная атака на Израиль со стороны Ирана.

Данных о падениях ракет или пострадавших не поступало.

По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги был активирован в десятках городов центральной части страны, а также на юге Израиля.