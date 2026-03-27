    В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога, в небе слышны взрывы, предположительно, от работы ПВО.

    Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о фиксации ракетных пусков из Ирана. Это уже четвертая с начала дня ракетная атака на Израиль со стороны Ирана.

    Данных о падениях ракет или пострадавших не поступало.

    По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги был активирован в десятках городов центральной части страны, а также на юге Израиля.

    Ты - Король

