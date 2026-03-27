В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога
- 27 марта, 2026
- 15:39
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога, в небе слышны взрывы, предположительно, от работы ПВО.
Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о фиксации ракетных пусков из Ирана. Это уже четвертая с начала дня ракетная атака на Израиль со стороны Ирана.
Данных о падениях ракет или пострадавших не поступало.
По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги был активирован в десятках городов центральной части страны, а также на юге Израиля.
15:39
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревогаДругие страны
