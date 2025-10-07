В Техасе загорелось предприятие по производству химикатов

Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    • 07 октября, 2025
    • 07:27
    Пожар вспыхнул на заводе компании Dow по производству химикатов в городе Фрипорт американского штата Техас.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании в соцсети Facebook

    "На заводе Dow вспыхнул пожар", - говорится в публикации.

    Как пишет телеканал FOX26 со ссылкой на власти Фрипорта, на данный момент пожар не оказывает никакого влияния на местное население, уходить в укрытия не требуется.

    Сообщений о пострадавших не поступало.

    Texasda kimyəvi maddələr istehsal edən zavodda yanğın olub

