В Техасе загорелось предприятие по производству химикатов

Пожар вспыхнул на заводе компании Dow по производству химикатов в городе Фрипорт американского штата Техас.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании в соцсети Facebook

"На заводе Dow вспыхнул пожар", - говорится в публикации.

Как пишет телеканал FOX26 со ссылкой на власти Фрипорта, на данный момент пожар не оказывает никакого влияния на местное население, уходить в укрытия не требуется.

Сообщений о пострадавших не поступало.