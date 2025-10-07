В Техасе загорелось предприятие по производству химикатов
Пожар вспыхнул на заводе компании Dow по производству химикатов в городе Фрипорт американского штата Техас.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании в соцсети Facebook
"На заводе Dow вспыхнул пожар", - говорится в публикации.
Как пишет телеканал FOX26 со ссылкой на власти Фрипорта, на данный момент пожар не оказывает никакого влияния на местное население, уходить в укрытия не требуется.
Сообщений о пострадавших не поступало.
